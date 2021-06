Italia-Svizzera, Immobile: “Dedico la vittoria e il gol a Daniel e David, abbiamo giocato anche per loro”

Ciro Immobile si sta confermando sempre più bomber di questa nazionale, con il secondo gol nelle prime due partite. Al termine della gara con la Svizzera, vinta dall’Italia per 3-0, l’attaccante di Torre Annunziata è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue parole: “Ci tenevo a dedicare la vittoria e il gol a Daniel e David, due angeli che non sono più con noi. Abbiamo giocato anche per loro, gli mandiamo un abbraccio ovunque siano. Avremmo voluto partecipare al funerale ma non possiamo a causa della bolla, ci stringiamo intorno a questo lutto devastante. Quello che potevamo fare in campo per dedicargli la vittoria lo abbiamo fatto”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: