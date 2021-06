La Repubblica | Due spine per Sarri: il rinnovo di Marusic e la caviglia di Luiz Felipe

Dopo i primi giorni di entusiasmo, ecco le prime preoccupazione per Maurizio Sarri da allenatore della Lazio. Mentre si apre il conto alla rovescia verso il ritiro di Auronzo di Cadore, a creare qualche apprensione dalle parti di Formello è prima di tutto la situazione contrattuale di Marusic che andrà in scadenza nel 2022 con il rinnovo che sembra non semplicissimo. Il montenegrino, vero jolly a tutto campo nell’ultimo campionato, al momento guadagna 850 mila euro e per il rinnovo cercherà un ritocco di ingaggio ben più alto con la Lazio che da un lato deve blindarlo e dall’altro deve fare i conti con i tanti club interessati al gioiello di Kezman pronti a fiutare l’affare. Se Marusic non fa dormire sonni tranquilli a Sarri, lo stesso può dirsi per la caviglia di Luiz Felipe: il brasiliano che non prenderà parte alle Olimpiadi martedì si recherà a Barcellona per iniziare un nuovo ciclo di terapie così da arrivare al massimo alla preparazione estiva e prendersi una maglia da titolare nella nuova retroguardia biancoceleste. Lo riporta La Repubblica

