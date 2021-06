Nazionale, Stefano Fiore su Mancini: “L’Italia è la sua squadra, lui è un esteta del calcio” – VIDEO

Attraverso i social della Nazionale italiana, l’ex centrocampista biancoceleste Stefano Fiore è stato intervistato da Pierluigi Pardo, parlando del percorso dell’Italia di Roberto Mancini in Nazionale. Ecco le sue parole: “L’Italia è la sua squadra, lui è un esteta del calcio: non è facile trovare certi meccanismi e lui lo sta facendo. Quando l’ho avuto come un allenatore era un Mancini diverso, erano i suoi primi anni: le tante esperienze che ha avuto lo hanno fatto crescere come allenatore. Lascia i calciatori liberi, e io sono l’esempio lampante: venivo da una stagione così e così e la prima cosa che mi disse fu ‘Che problemi hai? Devi andare solo in campo e fare quello che sai fare’. Ha questo modo di porsi più da compagno che da allenatore“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

