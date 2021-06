Real Madrid, Sergio Ramos lascia il club dopo 16 anni: “Mostrerò altrove le mie qualità, ma prima o poi tornerò”

Si chiude ufficialmente un’epoca in casa Real Madrid. Lo storico capitano dei Blancos, Sergio Ramos, ha dato addio al club con cui ha trascorso 16 anni della sua carriera. Una lunga avventura quella del difensore spagnolo, durante la quale ha scritto insieme ai compagni suoi di viaggio la storia della Società. Adesso, a 35 anni, l’ormai ex bandiera del Real è pronto a lasciare, per affrontare una nuova sfida e mostrare altrove le proprie qualità.

Di seguito le parole di addio di Sergio Ramos, intervenuto in conferenza stampa:

“È arrivato il momento, uno dei più difficili della mia vita. Uno non è mai preparato a dire addio a questo club . Sono arrivato quando ero solo un ragazzino, a 19 anni. Voglio dire grazie in primo luogo alla mia famiglia, che è stata sempre con me nel bene e nel male, ma anche al mio club, al presidente per tutto il suo affetto, ai compagni, agli allenatori, a tutti i lavoratori del Real Madrid. Questo club per me è una vera famiglia. È inevitabile emozionarmi, sono stato qui 16 anni. Ringrazio ovviamente anche i tifosi, li porterò sempre nel mio cuore e mi sarebbe piaciuto salutarli al Bernabéu. Questi 22 titoli sono stati frutto di grandi sacrifici e professionalità. Si chiude un percorso unico nella mia vita, niente sarà come quello che ho vissuto al Real Madrid. Ora affronterò una nuova sfida con la volontà di dimostrare ancora le mie qualità e di aggiungere qualche titolo al mio palmarès. Questo è solo un arrivederci, perché prima o poi tornerò “.

