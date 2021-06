Slovacchia, il ct Tarkovic annuncia: “Vavro e un componente dello staff positivi al Covid-19”

Arriva direttamente dal Ct Stefan Tarkovic la notizia della positività al Covid-19 di Denis Vavro e un membro dello staff. Il tecnico lo ha annunciato durante la conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Svezia in programma alle ore 15:00. Il difensore della Lazio dunque, appena rientrato dal prestito all’Huesca, non potrà prendere parte alla prossima gara in quanto in isolamento. Lo riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà.

