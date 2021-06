SOCIAL | Il giovane Furlanetto in stampelle all’esame di maturità: “Maturo! A mai più” – FOTO

Il portiere della Primavera Alessio Furlanetto, ha appena concluso l’esame di maturità. Il giovane classe 2002, si è presentato quest’oggi per sostenere lutiamo esame, a conclusione degli anni di liceo. Lo dimostra un foto postata sulle stories del suo profilo Instagram, che lo ritrae in stampelle appena uscito da scuola, ma felice per il traguardo raggiunto. L’estremo difensore, ha subito poco tempo fa un infortunio con lesione completa al legamento nel match contro l’Inter, che non gli a permesso di terminare la stagione.

Questa l’immagine postata da Furlanetto:

