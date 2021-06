TMW | Calciomercato Lazio, per la corsia mancina spunta Van Aanholt

Continua il valzer di nomi per la Lazio del futuro. Dopo le indiscrezioni di ieri su De Wit, i biancocelesti sarebbero interessati all’ esterno sinistro Patrick Van Aanholt, in forza al Crystal Palace in questa stagione ma al momento svincolato. Nella stagione attuale, il calciatore olandese ha totalizzato ben 22 presenze con la Lazio che avrebbe avviato già dei contatti con gli agenti del calciatore per portarlo a Roma. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: