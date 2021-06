Tokyo2020, Brasile Olimpico: confermato il forfait di Luiz Felipe | FOTO

Luiz Felipe guarda solamente alla Lazio ed è pronto a preservare la caviglia in vista della prossima stagione. Il difensore brasiliano, che la prossima settimana inizierà un nuovo ciclo di terapie per tornare al massimo, dopo le voci degli scorsi giorni non è stato ufficialmente convocato dal ct del Brasile Olimpico Andrè Jardine che ha deciso di affidarsi ad una retroguardia quasi tutta appartenente al campionato brasiliano. Una decisione che era nell’aria da tempo che ha anche trovato il favore di Luiz Felipe che ha messo like al post apparso sulla pagina Instagram ufficiale della Selecao.

