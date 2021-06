Buffon torna al Parma, striscione dei tifosi: “Te ne sei andato da mercenario, non puoi tornare da eroe” | FOTO

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità: Gianluigi Buffon è ufficialmente il nuovo portiere del Parma. Per Gigi è un ritorno alle origini, dove tutto è iniziato dal 1991 nel settore giovanile, e poi dal 1995 al 2001 in Prima Squadra. Con il Parma ha conquistato anche tre trofei: una Coppa Italia, nella stagione 1998/1999, una Supercoppa Italiana nel 1999 e, nella stessa stagione, la Coppa Uefa vinta contro il Marsiglia. Il giorno dopo l’ufficialità del suo ritorno, i tifosi del Parma hanno esposto uno striscione con un messaggio proprio per l’estremo difensore: “Te ne sei andato da mercenario, non puoi tornare da eroe. Onora la maglia”.

✍ “Te ne sei andato da mercenario, non puoi tornare da eroe… Onora la maglia”

Striscione sul ritorno di #Buffon al #Parma pic.twitter.com/Ksn3SB3qSr — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) June 18, 2021

