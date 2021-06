CALCIOMERCATO – Casting a sinistra: per la Lazio si presenta Ludwig Augustinsson

Maurizio Sarri è già al lavoro per rimodellare la rosa della Lazio a sua immagine e somiglia e per la difesa, a quattro nell’idee del nuovo tecnico, si pensa a rimpolpare la catena di sinistra con un terzino puro. E il nome lanciato in queste ore dal portale tedesco DeichStube è quello di Ludwig Augustinsson, mancino del Werder Brema e della Nazionale svedese impegnata a Euro 2020. Retrocesso in Bundesliga 2, il giocatore sta cercando una nuova piazza per rilanciarsi, quella della Capitale italiana sarebbe gradita, con il benestare la società che, per bocca del DS Frank Baumann, attende solo “un’offerta adeguata”. Il 27enne è valutato 10 milioni di euro ma i biancoverdi, con un solo anno di gestione del calciatore e la necessità di far cassa per affrontare il prossimo mercato, accetterebbero anche una cifra inferiore.

