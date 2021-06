CALCIOMERCATO – Luiz Felipe richiesto in Spagna, il Betis Siviglia deciso ad investire

Il Betis Siviglia fa sul serio per Luiz Felipe. Dalla Spagna arrivano forti le pressioni sul difensore della Lazio. Diversi quotidiani, tra cui Marca e quelli locali di Siviglia, puntano decisamente sulla possibilità che il club andaluso a breve si faccia sotto con la società biancoceleste per il cartellino del difensore centrale. Il tecnico Manuel Pellegrini l’ha messo in cima alla lista dei desideri, tanto che la società spagnola, arrivata sesta in Liga, pare voglia mettere diversi soldi sul mercato per rinforzare la squadra.

