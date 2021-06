Canigiani: “Per la riapertura degli stadi è prematuro parlarne. Maglie? A luglio sveleremo la prima”

Il responsabile marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di LazioStyleChannel per parlare dei progetti futuri, ed anche delle novità per la prossima maglia biancoceleste. Ecco le sue parole: “I summer camp cadranno sicuramente nel periodo del ritiro estivo della prima squadra. Nuove maglie? I primi giorni di luglio saranno interessanti per scoprire la prima maglia, mentre la seconda verrà svelata ad Auronzo di Cadore: per la terza vedremo invece più avanti. Per quanto riguarda i tifosi allo stadio invece è ancora prematuro parlarne. Tifosi? Sicuramente l’apertura al pubblico per gli Europei ci lascia ben sperare ma al momento non ci sono ancora disposizioni chiare, siamo in attesa di comunicazioni. Speriamo ovviamente di ritrovare presto i nostri tifosi allo stadio. Ricordo infine per chi avesse ancora i voucher, che la loro scadenza verrà ovviamente prolungata e che potranno essere utilizzati per acquistare i biglietti per le partite, in caso di apertura degli stadi. Quando sapremo di più, comunicheremo ufficialmente il tutto”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: