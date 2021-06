Christian Eriksen dimesso dall’ospedale: “Ringrazio tutti per il supporto” – FOTO

Buone notizie per Christian Eriksen. Il centrocampista dell’Inter e della nazionale danese, nella giornata di ieri ha subito un intervento per l’impianto di un defibrillatore cardiaco e quest’oggi è stato dimesso dall’ospedale. E’ la stessa Federcalcio della Danimarca a darne l’annuncio con la seguente nota ufficiale:

“Christian Eriksen ha superato l’operazione con successo e oggi è stato dimesso dal Rigshospitalet. Il calciatore ha anche fatto visita al suo team della Nazionale, che si trova a Helsingor e da lì tornerà a casa e trascorrerà il tempo in famiglia.”

Nella nota si legge poi un messaggio da parte di Eriksen: “Ringrazio tutti per l’enorme supporto e il numero di messaggi – è stato incredibile. L’operazione è andata bene e io mi sento bene nonostante le circostanze. E’ stato bellissimo rivedere i miei compagni di nuovo dopo il fantastico match che hanno disputato ieri sera. Non ho nient’altro da dire se non che li supporterò Lunedì nella sfida contro la Russia”

