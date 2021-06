Da domani a Roma il primo raduno della “Nazionale italiana suore” affiliata alla S.S. Lazio, poi la visita a Casa Azzurri

Come riportato dal sito ufficiale della S.S. Lazio in una nota, il 19 e il 20 giugno si svolgerà a Roma il primo raduno della “Nazionale italiana suore”. La squadra di calcio delle suore si ritroverà presso la So. Spe di Via de’ Iacovacci 21 a Roma, grazie alla disponibilità di Suor Paola D’Auria che metterà a disposizione la struttura.

“La Società Sportiva Lazio” prosegue la nota “condivide e promuove questo progetto, come ricorda il Presidente Claudio Lotito, come parte di un più ampio disegno di rilancio dell’attività negli oratori anche attraverso lo sport e il calcio in particolare. Va ricordato infatti che anche la Nazionale sacerdoti e la Nazionale suore sono affiliate alla S.S. Lazio. Domani quindi le suore, munite di scarpe da calcetto e indumenti personali, condivideranno una ‘due giorni’ nel corso della quale ci sarà spazio per il calcio e per la promozione di una serie di iniziative sociali. Arrivate in loco alle 9 di sabato mattina, le ‘suore’ selezionate da Moreno Buccianti, con la supervisione di Suor Paola parteciperanno ad una riunione tecnica in mattinata e riceveranno in consegna il materiale sportivo. Quindi il ‘via’ alla prima seduta di allenamento. Amichevole con le ragazze madri, vittime di violenza, ospiti della casa famiglia So.Spe. con foto di rito. Dopo la Santa Messa, il gruppo sarà ospite a Casa Azzurri della sezione calcio femminile guidata da Ludovica Mantovani. Domenica si replica con riunione tecnica alle 9, seduta di allenamento e dopo pranzo rientro nelle proprie sedi”.

