EURO2020 | La Svezia supera la Slovacchia e si porta in testa al Gruppo E

La gara delle 15.00 di questa giornata di Euro2020 ha visto affrontarsi per il Gruppo E, Svezia e Slovacchia. Il match, svoltosi a San Pietroburgo è rimasto in equilibrio per tutto il primo tempo e gran parte del secondo salvo sbloccarsi verso il finale. Al minuto 77′ Emil Forsberg realizza un calcio di rigore e porta la Svezia in vantaggio, abbattendo il muro slovacco. La gara si chiude sull’1-0, un gran colpo per gli svedesi che salgono a 4 punti e si portano momentaneamente in testa al girone, proprio dietro la Slovacchia ferma a 3 punti. Nella giornata di domani attesa per Spagna-Polonia, le altre due componenti del Gruppo E.

Alle 18.00 e alle 21.00 di quest’oggi scenderanno, invece, in campo le quattro squadre che compongono il Gruppo D: prima sarà la volta di Croazia-Repubblica Ceca e a seguire Inghilterra-Scozia.

