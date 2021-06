GdS | Caso Salernitana. Paletti Figc al trust ma il tempo stringe

La Federcalcio chiede una “persona giuridica” terza per gestire il club da vendere entro 6 mesi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Figc ha fissato dei paletti sul caso Salernitana: in primo luogo, qualora venisse percorsa la strada del trust, il soggetto terzo a cui cedere la proprietà dovrà essere una persona giuridica; in secondo luogo, è necessario considerare che questa soluzione potrebbe durare per un massimo di sei mesi, riproponendosi quindi alla prossima finestra di mercato. Lotito avrebbe voluto un professore universitario o un avvocato come trustee, ma non è stato possibile. Il caso Salernitana non ha ancora trovato soluzione, dal momento che mancano delle offerte consone alla stima del valore della società. La Federcalcio, dunque, deve essere anche qui un soggetto terzo, un’agenzia incaricata di stimare il bene, in questo caso il club,e impedire che si possa verificare uno stallo per assenza di compratori.

Il problema è il tempo. Non ce n’è più tanto. E l’incontro di ieri è servito proprio a indicare una road map. Nelle prossime ore/ giorni, la Salernitana dovrà dare una risposta. Alla scadenza del 25 farà seguito quella per le domande di iscrizione del 28. Una proposta opaca o pasticciata metterebbe a rischio la stessa iscrizione del club campano, alimentando l’interesse di possibili terzi (vedi Benevento). Per questo i giorni che verranno dovranno sgombrare il campo da tutti gli equivoci. E la speranza è che già domani, in occasione dei festeggiamenti per i 102 anni, possa arrivare la svolta

