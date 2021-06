Pedullà: “Kostic-Lazio è un’operazione indirizzata, c’è stato un summit blindato. Su Lazzari e Fares…”

Nel corso della trasmissione Sportitalia mercato, il noto giornalista sportivo ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito a Filip Kostic, esterno offensivo serbo attualmente in forza all’Eintracht Francoforte, accostato nelle ultime ore alla Lazio. Queste le sue parole:

“Kostic è un’operazione indirizzata, Lui ha giocato a inizio carriera in un 4-3-3. C’è stato un summit blindato con l’Eintracht. È serbo come Sergej Milinkovic-Savic. È un’operazione prioritaria anche in prestito con obbligo di riscatto in caso di Champions League con un prestito oneroso. Non è chiusa ma c’è molta fiducia”.

Su Lazzari e Fares: “Lazzari non è incedibile e piace anche all’Inter. È una situazione che va seguita anche per quanto riguarda il futuro di Hakimi. Radu non era vicino all’Inter e infatti ha rinnovato con la Lazio. Inzaghi vorrebbe Lazzari ma va intavolata una trattativa con il club biancoceleste. All’Inter piace molto Nandez che piace anche alla Lazio ma qui si entra in un altro discorso. Fares è un obiettivo molto concreto del Torino, pronto a offrire 8 milioni. La Lazio chiede qualcosa in più ma ha speso quella cifra. Segue il Cagliari per Fares e c’è anche la Fiorentina più defilata . La Lazio sta facendo il tesoretto per chiudere l’operazione Kostic. Lui è nato esterno alto, poi si è trasformato in un esterno da 3-5-2. Sarri lo vuole perché lo ritiene perfetto per il 4-3-3. Dopo Kostic la Lazio andrà su un esterno alto a destra. Probabilmente prenderà Hysaj a parametro zero e poi proseguirà il resto del mercato”.

