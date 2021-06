La Repubblica | Brandt o Kostic dalla Germania l’erede di Correa

Se il Tucu sbarcherà in Premier, pressing sul tedesco. Piace anche l’assist-man serbo, ma ha costi più alti.

Come riportato da La Repubblica, per il modulo di Sarri sono necessari due esterni offensivi: un attaccante mancino da schierare sulla fascia destra e un attaccante di piede destro per la corsia sinistra. Al d.s. Tare piace il Julian Brandt del Borussia Dortmund, giocatore, utilizzabile come ala sinistra. La Lazio sta valutando quest’opzione da giorni: parliamo di un prezzo di 20 milioni per il 25enne, che nell’ultima stagione non ha giocato sempre da titolare. Altro profilo in fase di valutazione, sempre in Bundesliga, è Filip Kostic: 29 anni, re degli assist (17 in 24 gare con l’Eintracht Francoforte). Per il serbo servono tra i 25 e i 30 milioni. L’acquisto di uno dei precedenti giocatori richiederebbe la cessione di uno degli attuali calciatori biancocelesti. In pole l’affare per Correa, che ha molti corteggiatori di spessore in Premier: l’Arsenal, per esempio, è intenzionato ad alzare l’offerta per l’argentino, visto che i 20 milioni proposti non sono stati neanche presi in considerazione dalla Lazio. Lotito ne chiede il doppio, tuttavia, con 30 milioni più bonus, l’affare ha ottime probabilità di andare in porto.

Per l’attaccante mancino, invece, le piste da seguire portano a Ilicic, chiesto espressamente da Sarri e Jovetic, il montenegrino ex Fiorentina e Inter rappresentato dallo stesso agente del tecnico toscano. In Italia, sempre valida la candidatura di Orsolini, altro giocatore molto apprezzato da Sarri.

