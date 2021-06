Lutto nel mondo del calcio: addio all’ex Juventus Giampiero Boniperti, aveva 92 anni

Il mondo del calcio si è svegliato, questa mattina, con una brutta notizia: è morto Giampiero Boniperti, ex calciatore e dirigente della Juventus. Come riporta Sportmediaset.it, l’ex bianconero si è spento nella notte, a Torino, a causa di un’insufficienza cardiaca. Il prossimo 4 luglio avrebbe compiuto 93 anni. I funerali dell’ex Presidente onorario e bandiera bianconera Boniperti, si svolgeranno in forma privata, per volere della famiglia, nei prossimo giorni.

