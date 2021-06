Sky Sport | Lazio-Radu, si continua insieme: rinnovo di contratto fino al 2023

La storia d’amore tra la Lazio e Stefan Radu continuerà. Come riportato da Sky Sport, negli ultimi minuti, il difensore che veste il biancoceleste dal 2008, prolungherà il contratto per altri due anni con la Lazio, fino al 2023. Radu, per senso di appartenenza e alle valutazioni positive del nuovo allenatore Maurizio Sarri, aveva dato la preferenza ai biancocelesti. Radu-Lazio, un amore destinato a proseguire, con la possibilità di continuare a superare il record di presenze e scriverne altri.

