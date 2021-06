Panchina Tottenham, dopo Paulo Fonseca sfuma anche Gennaro Gattuso

Continua la ricerca, in casa Tottenham, del nuovo allenatore per la prossima stagione. Come riporta Sky Sport, dopo l’intesa raggiunta con Fonseca, che però non ha potuto firmare per questioni fiscali, sfuma anche l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina degli Spurs. Nonostante i primi contatti delle scorse ore fossero stati positivi, il club ha deciso di non proseguire la conversazione con Gattuso, liberatosi dalla Fiorentina dopo appena 22 giorni. Motivo? Non solo sono emersi alcuni dubbi sul progetto tecnico, ma anche i tifosi degli Spurs si sono fatti sentire, con toni forti, sui social, contro l’arrivo dell’ex allenatore del Napoli. Questi fattori hanno spinto appunto la dirigenza del Tottenham ad abbandonare la pista Gattuso, e continuare la ricerca del profilo giusto a cui affidare la squadra di Londra.

Giornata di affari sfumati e di panchine saltate quella di oggi. Dopo la notizia arrivata in mattinata, nella quale si annunciava l’ufficiale risoluzione di Rino Gattuso con la Fiorentina dopo appena 22 giorni, un altro allenatore vede sfumare la trattativa con un club. Si tratta di Paulo Fonseca, che per motivi fiscali non è riuscito definire l’accordo con il Tottenham, che sembrava essere in dirittura d’arrivo. Il destino di questi due tecnici, entrambi ora senza una panchina da allenare, potrebbe però clamorosamente intrecciarsi. Il Tottenham infatti, sfumato l’arrivo dell’ex Roma, avrebbe avviato i contatti proprio con Rino Gattuso alla ricerca di un’intesa. La Fiorentina invece, prima di ingaggiare l’allenatore calabrese, aveva già contratto Fonseca. Possibile dunque che la Società viola torni sui suoi passi, ed avvii una nuova trattativa con il tecnico portoghese. Lo riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24.

