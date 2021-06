Tommaso Paradiso: “Lazio? Ecco la mia idea sul mercato. E su Sarri e la Nazionale..”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il cantante e tifoso biancoceleste Tommaso Paradiso ha affrontato diversi temi legati al mondo calcistico soffermandosi anche sull’arrivo di Sarri alla Lazio e sulle possibili scelte di mercato:

“Spero che alla Lazio arrivino un paio di difensori, uno che dia il cambio a Leiva quando comincia ad arrancare e due esterni forti, anzi Correa va bene, ne basterebbe soltanto un altro. Per il 4-3-3 di Sarri potrebbe funzionare così. Sarri e le sigarette? Se lui sta bene non è un problema, basta che non fumi in campo, dove deve dare il buon esempio. Nazionale del 2021 come quella del 2006? Mi sembra che lo spirito sia quello , poi vedo i video di Immobile che scherza con gli altri, è un bel gruppo. Poi è ovvio che le avversarie forti ci sono, corazzate come la Francia, il Belgio, la Germania..”

