CdS | Correa in bilico, c’è il Tottenham

La Lazio ragiona, dopo stagioni senza toccare nessun big, uno adesso potrebbe partire con l’indiziato numero uno potrebbe essere Joaquin Correa. Sull’argentino, che si acceso a fasi alterne nell’ultima stagione, sono vive le sirene inglesi mentre Lotito è intenzionato, come accaduto sempre, a non svendere i suoi talenti. Ne è un esempio il retroscena della scorsa estate quando negli ultimi giorni del mercato la Juventus era pronta a spendere 50 milioni dilazionati per il Tucu, una cifra interessante ma distante dalla clausola di 80 milioni e con l’ulteriore problema di trovare un sostituto a pochi giorni dall’esordio in Champions League. A distanza di nove mesi, lo scenario potrebbe cambiare con la Lazio sotto la guida di Sarri e chiamata ad un mercato di protagonista dove una cessione importante potrebbe essere un’ottima fonte di autofinanziamento. Correa potrebbe lasciare Roma, ma sempre e comunque dietro una grande offerta: dopo le voci dell’Arsenal, ha preso corpo l’interesse del Tottenham di Paratici che potrebbe mettere sul piatto una proposta da 35-40 milioni con la Lazio in tal caso che ragionerebbe sul darei il via ad una trattativa. Lo riporta Il Corriere dello Sport

