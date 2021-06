CdS | Radu, carriera record: in Serie A lo precede solo Chiellini

Stefan Radu non si accontenta e continua ad inseguire record e primati con la Lazio. Dopo esser diventato il calciatore con più presenze nella storia del club capitolino, ben 412, il difensore rumeno si appresta ad iniziare la quindicesima stagione consecutiva in Serie A con la stessa maglia, un primato condiviso con Chiellini della Juventus che però nel 2006-07 scese in Serie B dovendo quindi dare nuovamente il via al conteggio. Tra i vari record personali, inoltre, Radu può vantare anche quello di calciatore straniero attualmente in attività più fedele della Serie A (338 presenze nella categoria) con la possibilità di inseguire alcuni mostri sacri che lo precedono nella classifica all time come Hamsik con il Napoli (408 presenze in massima serie) e Liedholm con il Milan (359 apparizioni). Dopo qualche giorno di riflessione e attesa, Radu ha deciso di continuare ad essere il leader dello spogliatoio biancoceleste, colui che con l’aquila sul petto può vantare maggiori trofei: tre Coppa Italia ( 2009, 2013, 2019) e tre Supercoppa Italiana (2009, 2017, 2019). Radu è pronto ad una nuova avventura, dopo aver convinto sei tecnici a dargli fiducia nella retroguardia laziale, ci proverà anche con il Comandante Sarri. Lo riporta Il Corriere dello Sport

