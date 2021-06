CdS | Radu dice no a Inzaghi. Altri due anni alla Lazio

Amor vincit omnia, chiedere a Stefan Radu per maggiori delucidazioni a riguardo. Il difensore rumeno, dopo giorni di riflessione e un corteggiamento importante dell’Inter, ha deciso di sposare per l’ennesima volta in carriera la Lazio. Arrivato nel 2008 dalla Dinamo Bucarest, Radu giorni dopo giorno è diventato un leader silenzioso della Lazio arrivando anche a raggiunger ei record di presenze della storia del club, ben 412. Nella giornata di giovedì era andato in scena un incontro sul suo possibile rinnovo con le parti che si erano però date tempo per riaggiornarci fin quando ieri mattina Stefan ha sciolto le riserve dichiarando la sua voglia di rimanere anche accettando un ingaggio inferiore agli ultimi anni (1,5 milioni) e un contratto di un anno con opzione per il secondo legata alle presenze. Può ancora essere importante per la Lazio sia dentro che soprattutto fuori dal campo con i biancoceleste che perderanno un leader come Lulic mentre Parolo è ancora in dubbio. Radu ha deciso di far prevalere l’amore all’aspetto economico e la Champions League proposta dall’Inter con una scelta definita come un esempio di attaccamento dal suo agente Matteo Materazzi. Lo riporta Il Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: