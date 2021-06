Copa America | L’Argentina di misura sull’Uruguay. Correa in campo quasi metà gara

L’Argentina, dopo il deludente pareggio dell’esordio, mette l’acceleratore e si prende momentaneamente la testa del Gruppo A della Copa America. Questa notte, infatti, la Seleccion ha battuto uno a zero l’Uruguay grazie a una rete al ’13 di Guido Rodriguez su assist di Messi che ha permesso ai ragazzi di Lionel Scaloni di sbloccare subito il risultato per poi controllare agevolmente la partita. Tante le note positive per la nazionale albiceleste tra cui l’impiego per oltre 40 minuti del Tucu Correa, subentrato al minuto ’52 al posto dell’interista Lautaro Martinez.

