Delio Rossi: “Sarri è un grande allenatore ma dovrà essere messo nelle migliori condizioni. Quando arrivai a Roma…”

L’ex tecnico della Lazio Delio Rossi, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, parlando tra gli argomenti, anche del nuovo allenatore biancoceleste Maurizio Sarri:

“Abbiamo assistito a un campionato particolare. Parlo di fattore ambientale. Dobbiamo quindi vedere se ci sarà ancora il campionato del covid o no. Anche perché poi dobbiamo anche fare i conti con la realtà, che dice che le nostre squadre di vertice hanno grossi problemi economici. Paradossalmente quelle che hanno meno problemi sono la Lazio, il Napoli e l’Atalanta. In queste situazioni sarà un mercato fatto di scambi e plusvalenze e quindi il fattore tecnico viene meno. Adesso siamo concentrati sull’Europeo e vedremo, se ci sarà un colpo sarà fatto negli ultimi giorni. Secondo me non vinceranno solo le idee ma soprattutto i calciatori. L’altra sera tra Danimarca e Belgio sono entrati De Bruyne e Hazard e in 10 minuti hanno cambiato la partita. Chiaro che le idee non bastano da sole come i calciatori da soli non bastano. E lo sta dimostrando l’Italia, che per me è la squadra che sta giocando meglio.

Sarri per farlo rendere al massimo lo devi mettere nelle migliori condizioni possibili perché sennò non sarebbe venuto qui. Prevalentemente preferisce giocare col 4-3-3. Gli devi mettere giocatori a disposizione per quel modulo. Molte volte succede il contrario ed è sempre un errore. Il sistema di gioco si sceglie o preventivamente, e di conseguenza trovo i giocatori migliori per giocare in quella maniera. Oppure si sceglie dopo quando ho tutti i giocatori e scelgo le migliori eccellenze per rendere al massimo.

Secondo me Sarri è un allenatore maestro come Zeman. Subito si vedranno le differenze con gli anni passati e devi dargli del tempo per fargli fare i suoi errori e applicare le sue nuove idee perché ormai si è voltato pagina. Anche a Napoli nelle prime partite si è accorto che stava sbagliando e ha fatto qualche cambio nel modulo. Quando tu fai troppi adattamenti ti snaturi, quello che è successo poi alla Juve, dove Sarri si è adattato ai giocatori e non ha portato avanti le sue idee.

Dopo gli anni belli trascorsi con Inzaghi si faranno per forza degli accostamenti col passato ma secondo me è un errore. Dal momento stesso in cui volti pagina devi trovare lati positivi e negativi di questa nuova situazione ma senza confrontarla col passato. Secondo me era giusto cambiare Inzaghi. Quando si comincia a dire: ‘Questo sarà il nostro nuovo Ferguson’, non è così. Lì c’è un manager e decide tutto lui. C’è un budget e fa la squadra. Secondo me non ci sarà un altro Ferguson in Italia perché è strutturato in maniera diversa. Dopo 4 anni avevo la sensazione che non c’era questa convinzione né da una parte né dall’altra. Durante l’anno a Inzaghi gli propongo un contratto e non arrivo all’ultima giornata. Viceversa dal momento stesso in cui lui non mi firma il contratto durante l’anno mi guardo intorno. Come quei matrimoni che porti avanti e dai tutto per scontato. Per Simone e per la Lazio, ma anche per l’ambiente penso che sia stato giusto, anche per i nuovi stimoli. Quando c’è un cambiamento non sai se nel breve periodo andrà bene o male e a Sarri andrà dato del tempo.

Dal momento che la Roma prende Mourinho, automaticamente sei anche incentivato a prendere un profilo come Sarri. Forse Juric era più simile a Inzaghi per il modulo e il sistema di gioco ma non aveva quell’appeal che ha Sarri. Magari senza Mourinho Lotito avrebbe preso un altro allenatore ma questa è una mia sensazione. Se vuoi alzare l’asticella però non la alzi solo con l’allenatore ma anche con i giocatori. Paradossalmente è stato meglio anche per la Lazio.

Quando sono arrivato a Roma la gente mi ha detto che in questa città conta il derby e chi si comporta bene con la Lazio sarà laziale a vita. Io sto avendo dimostrazione di stima frequente. Paradossalmente son voluto bene più adesso che quando ero allenatore e questo mi fa piacere. Zarate ? Forse con altre persone vicino avrebbe avuto un’altra carriera”.

