Euro2020, Belotti: “Scenderemo in campo per vincere ogni partita, senza fare calcoli”

L’attaccante della Nazionale Italiana Andrea Belotti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista del match europeo contro il Galles, in programma domenica ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“La voglia di giocare è sempre tanta. È una cosa che vive dentro di noi. Ognuno di noi in questa squadra vuole giocare e quando si ha l’opportunità bisogna dare il massimo. Siamo consapevoli di dover fare una grande gara. Non ci serve fare calcoli di nessun tipo. Scenderemo in campo per vincere ogni partita. La considerazione verso di noi sta crescendo ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra.

In questa Nazionale ci sono molti giovani, tutti molto bravi. Tanti già li conoscevo, quello che impressiona di più è Barella. Dopo la disfatta contro la Svezia dentro di noi si è creata una voglia di riscatto. Il popolo italiano non merita di vivere queste situazioni ma purtroppo è accaduto. Dentro di noi però c’è voglia di riscatto e fare un grande Europeo e arrivare fino in fondo”.

