EURO2020 | L’Ungheria frena la Francia Campione del Mondo: a Budapest finisce 1-1

Nuovo giorno, nuove gare ad Euro2020. Ad aprire questo sabato, alle ore 15:00, è stata la Francia contro l’Ungheria. La seconda giornata del Girone F è iniziata subito con una sorpresa: i padroni di casa, visto che si gioca a Budapest, hanno fermato sul pareggio i Campioni del Mondo in carica. L’Ungheria, nei minuti di recupero del primo tempo, è riuscita anche a portarsi in vantaggio con Fiola, portando la squadra di Marco Rossi sull’1-0 all’intervallo. Anche nella ripresa l’Ungheria sembrava averne di più della Francia, ma al minuto 66 la squadra di Deschamps trova il gol del pari grazie a Griezmann. Sul finale i francesi cercano in tutti i modi di trovare il gol vittoria, ma senza riuscirci. A Budapest finisce 1-1. Ora la classifica del Girone F vede la Francia salire in testa con quattro punti, Portogallo secondo a tre, Ungheria terza ad un punto e la Germania ultima a zero. Portogallo e Germania hanno una partita in meno e, tra meno di un’ora, si affronteranno per chiudere la seconda giornata del girone.

