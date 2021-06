Euro2020, Mancini: “Vogliamo chiudere il girone in testa. Contro il Galles qualcuno riposerà”

Alla vigilia di Italia-Galles, il commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Contro il Galles sarà la terza partita in dieci giorni e le precedenti sono state molto dispendiose. Qualcuno è leggermente più stanco e ha bisogno di riposo. Questo è l’unico momento in cui possiamo cambiare qualcosa, pur sapendo che il prodotto non cambierà molto. Verratti? Marco può giocare, è chiaro che il suo stato di forma non sia ottimale come quello di chi gioca da settimane. Grazie alle sue qualità tecniche però sopperisce a questa condizione. Vedremo se giocherà titolare ma è pronto. Chiesa può giocare in tutti i ruoli in attacco, tranne che il centravanti. Alla squadra chiedo di continuare a giocare come abbiamo sempre fatto. Di essere offensivi e fare le cose per bene perché è una gara importante. Vogliamo vincere e chiudere il girone in testa, ma sarà difficile perché giocheremo anche con un clima più caldo”.

