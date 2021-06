Euro2020, Portogallo-Germania: poker e vittoria dei tedeschi che riaprono il discorso qualificazione

Alle 18.00, a Monaco di Baviera, il fischio d’inizio di Portogallo-Germania, gara valida per la fase a gironi del gruppo F. Ad avere la meglio sono stati i tedeschi che al 15’ sono andati in svantaggio grazie al gol di Cristiano Ronaldo, ma poi hanno rovesciato il match con due autoreti (Rúben Dias al 35’ e Raphaēl Guerreiro al 39’) e le marcature di Kai Havertz (51’) e Gosens (60’). A nulla è servito il timbro di Diogo Jota al minuto 67. La sfida è quindi terminata 2-4 in favore della squadra del ct Löw, che riapre il discorso qualificazione.

