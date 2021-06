Euro2020, Spagna-Polonia: altro pari per gli iberici e qualificazione ancora in bilico

Allo stadio Cartuja di Siviglia alle ore 21.00 si sono sfidate Spagna e Polonia, nel match valido per le qualificazioni del Gruppo E. La squadra di Luis Enrique è andata in vantaggio al 25′ con Alvaro Morata, che ha segnato una rete dapprima annullata dal Var e successivamente convalidata. Allo spagnolo ha risposto Lewandowski al minuto 54. Termina così in parità (1-1) la sfida ed il cammino verso gli ottavi di finale si complica per gli iberici.

