Foggia, un grande ritorno in panchina: Zdeněk Zeman sarà l’allenatore per la quarta volta | FOTO

Foggia è pronta per il grande ritorno. Come annunciato attraverso una foto pubblicata sul profilo ufficiale Twitter della società, Zdeněk Zeman sarà il prossimo allenatore della squadra pugliese. E’ un ritorno per l’allenatore ex Lazio e Roma, visto che sarà la quarta volta che si siederà sulla panchina del Foggia, dopo le esperienze nelle stagioni 1986/1987, 1989/1994 e 2010/2011. La foto pubblicata su Twitter è accompagnata dalla frase: “Ci vediamo a Foggia!”, con l’aggiunta dell’hashtag #CertiAmoriNonFinisconoMai.

