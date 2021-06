Il Foglio | Signori si racconta: “Adesso voglio allenare”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Il Foglio, l’ex attaccante della Lazio Giuseppe Signori si è raccontato dopo la ‘grazia’ firmata dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ha permesso la sua ‘riabilitazione’ all’interno del mondo del calcio Queste le sue dichiarazioni:

“Ho avuto cinque, sei allenatori in A. Credo che ognuno di loro mi anni dato qualcosa. Sotto ogni punto di vista: umano, tattico, fisico. Zeman sapeva come farmi muovere. Zoff mi ha messo in una posizione che mi ha fatto vincere due volte la classifica cannonieri. Il primo giorno a Foggia Zeman mi guardò e mi disse: ‘Ciao bomber’. Ciao bomber? A me? No mister, non sono io. Io: Beppe Signori. 5 gol, 3 su rigore. A Piacenza. Eppure lui qualcosa mi ci vide. Io credo che i grandi allenatori siano quelli che riescono a tirare fuori il meglio dei giocatori.

Mi sento venticinque, trent’anni. Sì, è vero: ne ho 53. Ma si invecchia prima con la testa che con il fisico e con la testa io m sento ancora giovane. Lo stress e la pandemia avrebbero dovuto farmi diventare duecento chili. Invece no, i figli ti aiutano.

Come diceva Zeman il tempo è fondamentale. Quindi il mio rapporto con il tempo è decisivo, è molto stretto. Anche in questa situazione alla ricerca di una panchina è importante. Aver aspettato dieci anni è stato pesante, è tuttavia non ho così fretta. Sarebbe sbagliato andare allo sbaraglio solo perché ho perso dieci anni. Dieci o undici non cambia nulla. Credo che a tutti sia data la possibilità di poter allenare. Dipende se sarò bravo a sfruttare l’occasione.

È stata dura. Quel 1° giugno 2011 non lo scorderò mai. Mi ricordo i poliziotti in borghese che vennero a prendermi a Termini, la tv che dava la notizia è io che spegnevo e forse per farmi del male accendevo di nuovo. Ho visto le persone cambiare sguardo. Mi chiedono se qualcuno mi ha deluso. No, sapevo che chi c’era sarebbe rimasto e chi aveva dubbi sarebbe andato via. È stata una selezione naturale. Ma non è stato facile. Papà e mamma hanno vissuto situazioni spiacevoli, anche perché vivendo in un paesino… Scritte sui muri. ‘Signori boia’. E adesso gli stessi che avevano cambiato sguardo dicono ‘io lo sapevo’. Ma sapevi cosa?

Ai miei figli ho detto: voi dovete essere orgogliosi di Beppe Signori come giocatore, ma più di vostro padre perché alla fine riuscirà a dimostrare che le cose non sono andate così. Adesso sono felici.

L’unico rimpianto della mia vita è stato non giocare la finale a Usa ‘94. Una volta nella vita puoi giocare una finale di un mondiale, magari fai anche il gol decisivo. Gioca. Gioca. È andata che Roby Baggio si fece male con la Bulgaria, aveva un problema alla coscia, non doveva giocare. Sacchi mi disse: Beppe giochi tu con Massaro davanti. Poi Roby se la sentì e siccome al ct avevo detto che volevo giocare solo davanti mi fece fuori. Primo: penso che avrei fatto bene a dire gioco da centrocampista. Secondo: avrei tirato magari anche il rigore, pensa se il rigore lo tiravo io.

Dopo un gol vorresti abbracciare tutte le persone che esultano in quel momento una a una. Ma ogni gol ha un’emozione completamente diversa, non c’è parametro. Non mi piace lo spezzatino. E poi non vedo più un Van Basten, uno Zidane. Io e Boksic ci allenavamo sui mille metri e dovevamo fare lo stesso tempo. Lui faceva la metà della metà della metà della mia fatica. Adesso è un gioco di squadra solo quando si fanno le parti tattiche, il resto è individualizzato per il lavoro atletico. Papà mi ha tenuto via gli articoli di giornale di tutte le partite di tutte le squadre in cui ho giocato. Sono diciassette raccoglitori”.

