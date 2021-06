Il Messaggero | Lazio, primo colpo a tutti i Kostic

La Lazio accelera, c’è una squadra da consegnare a Sarri rinforzata e quanto più completa per il ritiro di Auronzo di Cadore. Dopo Kamenovic, il primo grande colpo del mercato biancoceleste potrebbe rispondere al nome di Kostic, esterno sinistro che potrebbe approdare a Roma dall’Eintracht Francoforte con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto: 8 milioni subito con riscatto fissato a 12-13 o 2-3 per il prestito e 20 magari con obbligo di riscatto in caso di raggiungimento di obiettivi come la Champions League. Nella giornata di ieri sono sbarcati nella Capitale il nuovo ds dei tedeschi Krosche e Hotzer, presidente del consiglio di sorveglianza, con l’intenzione di dare una svolta all’affare: Sarri aspetta, mentre sogna il primo colpo del suo 4-3-3. Per il momento non è neanche necessaria una cessione di Correa che avrebbe nel Tottenham di Paratici un grande sostenitore potenzialmente capace di investire 35-40. In tal caso pronti due colpi con tre candidature in piedi: Jovetic, Rony Lopes e Ilicic. Lo riporta Il Messaggero

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: