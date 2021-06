Il Messaggero | Lazio, tante le situazioni da dirimere sul mercato

Kostic, Kamenovic, ma non solo. La Lazio si prepara ad un’ estate infuocata tra possibili cessioni, mancati rinnovi e rinforzi. Se Radu ha sposato per l’ennesima volta la causa biancoceleste (un anno di contratto con opzione per un altro), la dirigenza laziale fa muro con l’Inter per Luis Alberto che non partirebbe per meno di 60 milioni e per Lazzari che potrebbe vestire nerazzurro solo dopo la cessione di Hakimi e per una cifra non inferiore ai 20 milioni. La situazione esterni, al momento, appare complicata: qualora Lazzari, Fares o Marusic dovessero partire oltre a Hysaj potrebbe arrivare uno tra Nuno Tavarez del Benfica e Augustinsson del Werder. In difesa, invece, oltre al prolungamento di Radu avanza quello di Luiz Felipe fino al 2026 anche se il Betis Siviglia sogna il colpo da 20 milioni. In mezzo al campo, infine, Sarri vorrebbe Loftus-Cheek in prestito che potrebbe essere preferito a Nandez che ha una valutazione troppo alta. Lo riporta Il Messaggero

