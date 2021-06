Italia, Mancini: “Giochiamo per vincere, è il nostro principio. Verratti? Sta bene e ha solo bisogno di giocare”

Tra meno di 24 ore, l’Italia scenderà di nuovo in campo, per la terza ed ultima giornata del Girone A di Euro2020. Gli Azzurri sono già certi del passaggio del turno agli Ottavi di finale, e domani, contro il Galles, anche con un pareggio, chiuderebbero al primo posto. Il c.t. Roberto Mancini ha presentato la sfida dell’Olimpico in conferenza stampa. Ecco le sue parole sui possibili cambi rispetto alla prime due gare: “Alla terza gara è giusto cambiare: con 32 gradi servono giocatori freschi. Io credo davvero di avere 26 titolari. Se prendete le qualificazioni, l’attacco era Insigne, Belotti e Bernardeschi che potrebbe giocare col Galles. Poi Chiesa che è un titolare. Contro la Polonia di Lewandowski e Milik hanno giocato Emerson, Acerbi, Bastoni e Florenzi. Verratti? Marco sta bene e ha solo bisogno di giocare. Probabile che lo faccia domani dal primo minuto. Poi vedremo le sue sensazioni dopo la fine del primo tempo”.

In questi giorni si è parlato di un possibile “biscotto”, visto che con un pareggio Italia e Galles approderebbero come prima e seconda agli Ottavi. Questo il pensiero di Mancini: “Giochiamo per vincere, è il nostro principio e terremo fede a questo. ‘Biscotto’? Di solito si usa quando ci sono due squadre che hanno un obiettivo, lo stesso risultato per andare avanti. E’ un problema che non ci riguarda”.

Sulla favorita per vincere questa competizione: “La Francia resta la favorita, nonostante il pareggio con l’Ungheria. Francia, Spagna, Germania e Portogallo sono piene di giocatori straordinari e sono abituate a vincere”.

Infine, alla domanda se davvero l’Italia è la Nazionale più bella vista fino ad ora ad Euro2020, Mancini risponde così: “Siamo dei bei ragazzi, sicuramente. Ci fa piacere che si parli così, e ci deve spingere a cercare di fare del meglio, di migliorare. Se la cosa ci mette pressione? No, non ce la crea, ma ci fa molto piacere. La Nazionale è di tutti. All’inizio c’è sempre freddezza, poi con i risultati ci si appassiona sempre di più”.

