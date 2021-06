Lazio Women, Bianchessi: “In A la rosa verrà rinnovata. Morace? A breve si incontrerà con Lotito”

Il responsabile del settore giovanile della Lazio e della Lazio Women Mauro Bianchessi, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com raccontando i preparativi verso i nuovi campionati.

Come procede l’organizzazione della prima stagione in Serie A?

“Il giorno dopo della vittoria del campionato di serie B col Presidente e la team manager Caprini abbiamo subito delineato i programmi. L’obiettivo per il primo anno di serie A è mantenere la categoria: sappiamo che sarà difficile perché ci saranno 4 retrocessioni al posto di 2. Inizieremo la preparazione verso la metà di luglio al Green club e successivamente andremo in ritiro“.

Confermerete il blocco dell’anno scorso?

“Manterremo la stessa ossatura, ma per il resto la squadra sarà rinnovata perché la serie A è molto difficile. Per l’inizio della preparazione sicuramente la squadra sarà completa con innesti di giocatrici di alto livello internazionale. A breve ufficializzeremo i primi acquisti. Nello stesso tempo faremo il mercato del settore giovanile maschile. Diciamo che è un periodo molto intenso. Col Presidente siamo giornalmente in contatto perché segue il tutto in prima persona“.

Si ripartirà con Carolina Morace in panchina?

“Con Carolina abbiamo un ottimo rapporto consolidato anche dai risultati. L’abbiamo voluta fortemente alla Lazio, sappiamo chi è e quello che ci può dare. A breve si incontrerà col presidente Lotito e se vorrà essere ancora partecipe come allenatrice del progetto Lazio Women saremo tutti contenti di continuare insieme. Ci vuole ancora un po’ di pazienza: tutti noi siamo necessari ma nessuno è indispensabile. L’unica cosa importante è la Lazio“.

