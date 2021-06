No bulli day: giovedì 1 luglio la S.S.Lazio apre il green club a ragazzi e ragazze

La S.S. Lazio è lieta di comunicare che il prossimo 1 luglio aprirà la porte del Centro Sportivo Green Club, in Via Fratelli Maristi, 94 per il NO BULLI DAY, una giornata rivolta ai ragazzi dai 7 ai 9 anni e alle ragazze dai 9 ai 13 anni, dedicata al confronto e alla condivisione delle tematiche relative alla lotta a tutti i tipi di bullismo e di cyberbullismo.

Il NO BULLI DAY rientra nel più ampio progetto NO BULLI, la campagna realizzata in collaborazione con la Regione Lazio, che vede la società biancoceleste in prima linea, insieme alla AS Roma e al Frosinone, mirata alla prevenzione e al contrasto di un fenomeno sempre più diffuso tra le giovani generazioni.

A partire dalle ore 18 i tecnici e dirigenti del settore giovanile biancoceleste organizzeranno giochi e attività calcistiche che si alterneranno a momenti di confronto e condivisione sulle tematiche relative ai metodi per aggredire e limitare l’espressione di questo disagio sociale, sotto la guida dello psicologo del settore giovanile. SSLazioAgenziaUfficiale

