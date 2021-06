CdS | Lazio, rinnovo Radu. Il suo agente: ”Un esempio, in pochi avrebbero fatto lo stesso”

Come riportato dal Corriere dello Sport, Radu rinnoverà il contratto con la società biancoceleste, nonostante le offerte ricevute dall’Inter. Il suo agente, Matteo Materazzi, in attesa dell’ufficialità, ha commentato la scelta del difensore rumeno: ”Un esempio, non credo che altro giocatori al suo posto avrebbero compiuto la stessa scelta”. In effetti, le offerte ricevute dall’Inter avrebbero permesso al giocatore di disputare la Champions e di avere un ingaggio più elevato, ma l’amore per i colori biancocelesti ha prevalso.

