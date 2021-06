Euro2020, Italia-Galles: le probabili formazioni

Gli Azzurri del ct Mancini si preparano ad affrontare l’ultima sfida del girone. A qualificazione ormai raggiunta, la Nazionale italiana nel match delle 18.00 contro il Galles, in programma allo stadio Olimpico, giocherà per assicurarsi il primo posto: all’Italia basterà non perdere per aggiudicarsi il primato. Il tecnico italiano, visto il raggiungimento degli ottavi di finale, farà un ampio turnover al fine di far riposare i giocatori più impiegati. Queste le probabili formazioni con cui scenderanno in campo le due squadre:

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.

GALLES (4-2-3-1) – Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore.

