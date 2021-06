EURO2020, la Svizzera batte la Turchia: possibile ripescaggio per la Nazionale di Petkovic

Termina 3-1 la sfida tra Svizzera e Turchia. La Nazionale allenata da Petkovic, consegue la vittoria grazie alle reti di Seferovic e alla doppietta di Shaqiri e. A poco è servito il gol di Kahveci per la Turchia, che chiude il girone in ultima posizione con 0 punti e zero vittorie. Alla la Svizzera, arrivata terza nel girone, resta dunque da sperare in un possibile ripescaggio come una delle migliori terze, che le consentirebbe di approdare agli ottavi di finale.

