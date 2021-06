Il Tempo | Piazza del Popolo. Roma e Lazio si uniscono contro la violenza

I due club della Capitale scenderanno in campo per combattere la violenza negli stadi. Nel pomeriggio di oggi, 16.30 al UEFA Festival di Piazza del Popolo, le rappresentative di Roma Cares e della Fondazione S.S. Lazio 1900 si sfideranno in una partita speciale tre contro tre, indossando alcune maglie con l’hashtag #noviolence. Presenti molti personaggi famosi, non esclusivamente del mondo dello sport. Con l’occasione Roma e Lazio annunceranno un progetto comune per contrastare gli episodi di violenza negli impianti sportivi. La speciale collaborazione prevede il ripristino del murale dedicato ai tifosi Vincenzo Paparelli, Antonio De Falchi e Gabriele Sandri.

Come riportato da Il Tempo

