Italia-Galles, Bastoni: “Bello ritrovare il pubblico, anche oggi abbiamo dimostrato di essere un gruppo vero”

L’Italia è agli ottavi di finale di Euro2020. la vittoria per 1-0 di questa sera ottenuto contro il Galles, le permette infatti di concludere il girone da prima classificata a punteggio pieno. Alessandro Bastoni, autore di un’ottima prova, ha così commentato la sfida di oggi e l’effettivo passaggio del turno:

“È sempre bello ritrovare il pubblico dopo un anno e mezzo di sofferenza. Anche stasera abbiamo dimostrato di essere un gruppo vero. Tempo al tempo. Ho sempre aspettato il mio momento, nel frattempo cerco di rubare i segreti di gente che ha vinto per dieci anni consecutivi. È bello confrontarsi con gente di questo calibro. È un sogno. Fino a pochi anni fa ero a Parma, dove non sapevo come sarebbe andata avanti la mia carriera. Mi sto godendo al massimo questa esperienza. Mancini non carica mai le partite, ci dice che dobbiamo andare in campo a divertirci”.

