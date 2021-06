Italia-Galles, le formazioni ufficiali

Alle 18.00 gli Azzurri scendono in campo per affrontare il Galles, nell’ultima sfida del girone. All’Italia, che si è già assicurata il pass per gli Ottavi, basterebbe un pareggio per garantirsi il primato nel Gruppo A. Ampio turnover da parte del Ct Mancini per dosare le energie del suo team. Queste le formazioni ufficiali di Italia-Galles:

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson Palmieri; Pessina, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.

All: Mancini

GALLES (4-2-3-1) – Ward; Roberts, Gunter, Rodon, N.Williams; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Ampadu.

All: Giggs

