Italia-Galles, Mancini: “Fa piacere eguagliare Pozzo. Ragazzi straordinari, ma ora sarà più difficile fare delle scelte”

L’Italia di Roberto Mancini raggiunge gli ottavi di finale, e lo fa chiudendo il girone da imbattuta a punteggio pieno. Una grande gioia quella che gli azzurri, hanno regalato e vogliono ancora regalare ai proprio tifosi. Ai microfoni di SkySport, il ct della Nazionale ha commentato la vittoria ottenuta questa sera contro il Galles per 1-0 e l passaggio del turno.

Queste le sue parole:

“Fa piacere aver eguagliato un mito come Pozzo, ma lui ha vinto trofei molto più importanti delle 30 partite. Siamo felici perchè tutti i ragazzi hanno giocato una grande partita e non era semplice. Non era una partita così scontata, ma abbiamo voluto vincere e abbiamo meritato. Sono stati straordinari”. Avremmo cambiato anche se la partita fosse stata decisiva, avevamo bisogno di mettere forze fresche. Siamo in 26 per questo, abbiamo bisogno di far giocare tutti e fargli guadagnare dei minuti”. Per me il problema era quando erano infortunati. Ora sarà un po’ più difficile fare delle scelte, ma sono giocati abituati a giocare grandi partite. Sarà un dispiacere lasciare fuori qualcuno, ma è meglio poter contare su tutti i giocatori”.

