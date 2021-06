Italia-Galles, Pessina: “Ancora devo realizzare. Ogni giocatore vive per serate come queste”

È Matteo Pessina il marcatore decisivo di Italia-Galles. La Nazionale azzurra raggiunge senza troppe difficoltà gli ottavi di finale, concludendo il girone A a punteggio pieno. L’1-0 di questa sera firmato dall’atlantico, regala dunque la qualificazione al prossimo turno. Di seguito l’intervento di Pessina ai microfoni di RaiSport:

“Potevo solamente sognare una gara del genere. Una partita perfetta che tutti i giocatori si immaginano, segnare il gol vittoria è stato incredibile, ancora devo realizzare. nella giornata di ieri ancora non sapevo se avessi giocato titolare, ma comunque mi sono preparato al meglio. Ogni giocatore deve dare sempre il 100%, ognuno di noi deve farsi trovare pronto e fare bene in tutte le occasioni. C’è molto di Gasperini nel mio modo di giocare in Nazionale. Premio come migliore in campo? Meglio darlo a Chiesa.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: