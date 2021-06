Italia regina del Gruppo A: ecco il prossimo appuntamento e la possibile avversaria

Grazie al successo di misura sul Galles l’Italia guadagna la vetta del Gruppo A con punteggio pieno, a quota 9 punti. Nei prossimi tre giorni si affronteranno le altre squadre dei rispettivi gironi, determinando così l’elenco completo delle Nazionali che accederanno agli Ottavi di Finale di Euro2020. Gli Azzurri di Mancini dovranno attendere sei giorni prima di rivedere il terreno di gioco. L’appuntamento è fissato per sabato 26 giugno alle ore 21.00. Per scoprire l’avversaria però bisognerà attendere l’esito della sfida di domani, Ucraina-Austria, in programma alle 18.00. Infatti chi tra le due si classificherà seconda nel girone C, dietro l’Olanda, sarà la prossima sfidante degli uomini di Mancini.

