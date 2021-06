Italia, Verratti: “L’Olimpico ci ha regalato grandi emozioni. Ora testa agli Ottavi”

Al termine della vittoria dell’Italia sul Galles il centrocampista azzurro Marco Verratti è intervenuto ai microfoni di Rai Sport:

“Siamo felici del risultato. Dobbiamo pensare partita dopo partita, ogni gara è difficile, a volte la gente pensa che sia facile ma la verità è che è sempre difficile perchè tutti i giocatori delle rispettive nazionali ci mettono l’anima e alcuni hanno esperienze in grandi squadre europee. Se pensiamo di essere i più forti significa che la mentalità non è quella giusta. Lo stadio di Wembley? Anche l’Olimpico ci ha regalato e ci sta regalando grandissime emozioni grazie soprattutto ai tifosi. Il sogno è arrivare in finale ma bisogna pensare partita dopo partita”.

