La Repubblica | Obiettivo Torreira: l’Arsenal lo offre per avere Correa

Contatti col Borussia Dortmund per Brandt. Sopralluogo dei tecnici di Lotito al Flaminio.

Come riportato da La Repubblica, la Lazio continua a cercare un regista arretrato. A Tare piace molto Lucas Torreira, 25enne uruguaiano, che ha giocato in prestito all’Atletico Madrid ma è di proprietà dell’Arsenal. La società biancoceleste ragiona su un’operazione che comprende Correa, corteggiato proprio dall’Arsenal, più un conguaglio. Per quanto riguarda le ali, bisogna tenere in considerazione la pista Brandt del Dortmund, mentre è entrata nel vivo la trattativa con l’Eintracht Francoforte per Kostic. L’intesa con il 28enne è stata trovata (2,3 milioni più bonus annui): il Francoforte vorrebbe l’obbligo di riscatto, mentre la Lazio preferisce mantenere solo il diritto. Lotito nel mentre è alle prese con la cessione della Salernitana e la questione Flaminio: nei giorni scorsi sono stati effettuati dei sopralluoghi nello stadio per testarne la reale condizione.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: